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14.11.18 / 20:31 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Фонд капремонта объявил конкурс на 10% объектов из плана следующего года

Это 270 объектов из 2579

югра капремонт

Фото: vistanews.ru

Фонд капитального ремонта объявил электронный аукцион для подрядчиков на 10% объектов стоимостью примерно 1 млрд рублей, подлежащих ремонту по краткосрочному плану 2019 года. Об этом в среду сообщили аппарате вице-губернатора Николая Бондаренко.

На торги выставили около 270 объектов. Основную часть ремонтных работ составляет сезонный ремонт кровель. Но некоторую часть несезонных работ, например, капремонт систем электроснабжения, подрядчики могут начать выполнять уже в январе следующего года. Краткосрочный план на 2019 год предполагает работы по капремонту на общую сумму 9,4 млрд рублей. Всего в плане 2579 видов работ.

Отметим, при проведении аукционов по выбору подрядчиков часть выделенной суммы остается нереализованной. Эта сумма идет на новые виды работ. Краткосрочный план 2018 года выполнен на 97%. Капремонт был проведен на 2552 объектах на сумму 9,2 млрд рублей.

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