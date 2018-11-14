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14.11.18 / 20:52 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Вице-губернатор Петербурга Мокрецов уходит в отставку

Возможно, переходит в «Ростех»

Фото АБН

Вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов уходит в отставку. Об этом он сам сообщил в среду.

Как пишет «Фонтанка», его последний день на работе – 21 ноября. Заявление на увольнение он написал 6 ноября. По словам Мокрецова, он переходит на другое место работы.

Издание пишет, что Мокрецов уедет из Петербурга в Москву. По некоторым данным, он может поступить на работу в «Ростех».

Напомним, Мокрецов отвечал за вопросы экономического развития и стратегического планирования Петербурга. Он пришел в Смольный в апреле 2013 года. До этого он работал помощником полномочного представителя президента в CPAJ/ Также работал в налоговой службе и в ФНС.

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