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15.11.18 / 15:32 Новости / Общество / Россия и мир

Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты

Речь идет о частичной декриминализации ст. 282 УК РФ

Фото АБН

Госдума РФ приняла в первом чтении пакет законопроектов об отмене уголовной ответственности за репосты в социальных сетях. Сообщение об этом в четверг размещено на сайте нижней палаты парламента.

Документы предусматривают частичную декриминализацию ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Поправки планируют внести в Уголовный кодекс и в КоАП.

Согласно законопроекту, гражданин может отделаться штрафом, если преступление, подпадающее под первую часть ст. 282 УК РФ, совершено впервые. Кроме того, оно не должно угрожать основам конституционного строя и безопасности страны.

В КоАП появится новая статья «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Сумма штрафа составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Также предусмотрено наказание в виде обязательных работ на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток. Для юрлиц штраф составит 250-500 тыс. рублей.

Добавим, первая часть ст. 282 УК РФ предусматривает наказание от двух до пяти лет лишения свободы. Оно остается прежним. Президент РФ Владимир Путин внес поправки в Госдуму в начале октября.

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