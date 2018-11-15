Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты Речь идет о частичной декриминализации ст. 282 УК РФ

Госдума РФ приняла в первом чтении пакет законопроектов об отмене уголовной ответственности за репосты в социальных сетях. Сообщение об этом в четверг размещено на сайте нижней палаты парламента.

Документы предусматривают частичную декриминализацию ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Поправки планируют внести в Уголовный кодекс и в КоАП.

Согласно законопроекту, гражданин может отделаться штрафом, если преступление, подпадающее под первую часть ст. 282 УК РФ, совершено впервые. Кроме того, оно не должно угрожать основам конституционного строя и безопасности страны.

В КоАП появится новая статья «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Сумма штрафа составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Также предусмотрено наказание в виде обязательных работ на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток. Для юрлиц штраф составит 250-500 тыс. рублей.

Добавим, первая часть ст. 282 УК РФ предусматривает наказание от двух до пяти лет лишения свободы. Оно остается прежним. Президент РФ Владимир Путин внес поправки в Госдуму в начале октября.