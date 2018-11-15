«Ленфильм» выставил съемочную площадку на Тамбасова на торги Снова

Кинокомпания «Ленфильм» выставила на торги съемочную площадку площадью 97 784 кв. м. Информация об этом появилась в четверг на Единой электронной торговой площадке.



На земельном участке находится семь нежилых помещений общей площадью более 17 тыс. кв. м. Кроме этого, на территории площадки находятся цеха обработки пленки, склада пленки, цеха водоподготовки и вспомогательного корпуса. Участок расположен по адресу Тамбасова , дом 5. Заявки на участие в торгах принимаются до 12 часов дня 14 декабря. Сам аукцион состоится 19 декабря. Начальная цена закупки – 1,6 млрд рублей.

Напомним, «Ленфильм» впервые попытался продать участок на Тамбасова еще в мае 2016 года. Цена закупки составляла 2 млрд рублей. Продаже участка помешала компания «Ника», заявившая свое право на 0,6 га выставленной на аукцион территории. В марте прошлого года гендиректор «Ленфильма» сообщил, что компания выкупит часть участка «Ники» и выставит всю территорию на аукцион.