УФСБ проводит выемку документов по проекту трамвая «Чижик» в офисах «ЛСР-Строй» Мероприятия якобы связаны с делом о мошенничестве

Сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленобласти проводят выемку документов в офисах компании «ЛСР-Строй» (подразделение застройщика «Группа ЛСР»). Об этом в четверг сообщает «Фонтанка».

По информации издания, оперативников интересует документация по проекту частного трамвая «Чижик». Следственные действия связаны с возбужденным накануне уголовным делом по факту мошенничества в особо крупном размере, уточняет «Фонтанка».

Между тем в пресс-службе «Группы ЛСР» подтвердили, что в офисе ООО «ЛСР-Строй» работают оперативники. В компании уточнили, что мероприятия проходят в рамках расследования деятельности находящегося в стадии банкротства ООО «МК-20СХ», с которым у «ЛСР-Строй» были договорные отношения. Отмечается, что «ЛСР-Строй» оказывает содействие.

Напомним, в рамках проекта строительства трамвайных путей на правом берегу Невы в 2016 году Смольный заключил концессию с ООО «Транспортная концессионная компания» (ТКК). Генподрядчик строительства – ООО «ЛСР-Строй». Полностью завершить модернизацию путей планируется в 2019 году.