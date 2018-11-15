Все новости

15.11.18 / 14:43 Новости / Петербург и Ленобласть

УФСБ проводит выемку документов по проекту трамвая «Чижик» в офисах «ЛСР-Строй»

Мероприятия якобы связаны с делом о мошенничестве

Сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленобласти проводят выемку документов в офисах компании «ЛСР-Строй» (подразделение застройщика «Группа ЛСР»). Об этом в четверг сообщает «Фонтанка».

По информации издания, оперативников интересует документация по проекту частного трамвая «Чижик». Следственные действия связаны с возбужденным накануне уголовным делом по факту мошенничества в особо крупном размере, уточняет «Фонтанка».

Между тем в пресс-службе «Группы ЛСР» подтвердили, что в офисе ООО «ЛСР-Строй» работают оперативники. В компании уточнили, что мероприятия проходят в рамках расследования деятельности находящегося в стадии банкротства ООО «МК-20СХ», с которым у «ЛСР-Строй» были договорные отношения. Отмечается, что «ЛСР-Строй» оказывает содействие.

Напомним, в рамках проекта строительства трамвайных путей на правом берегу Невы в 2016 году Смольный заключил концессию с ООО «Транспортная концессионная компания» (ТКК). Генподрядчик строительства – ООО «ЛСР-Строй». Полностью завершить модернизацию путей планируется в 2019 году.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,146 seconds.