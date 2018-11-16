«Меценатом года» назвали Евгению Уваркину Уваркиной вручили главную премию

Премию «Меценат года» получила председатель правления ГК «Трио» Евгения Уваркина. Церемония вручения премии прошла в четверг, передает корреспондент АБН.

В номинации «Сохранение культурной инфраструктуры в регионах России» премию получили председатель совета директоров холдинга «Евроцемент груп» Филарет Гальчев задеятельность в республике Карачаево-Черкесия и генеральный директор ООО «Пчелка» Василий Перевалов за работу в Великом Устюге. Обладателями звания «Меценат года» в этой номинации также стали гендиректор АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» Николай Горбань и президент АО «ОТП Банк» Илья Чижевский за создание центра «Эрмитаж-Сибирь» в Омской области.

В номинации «Сохранение объектов культурного наследия» жюри отметило работу генерального директора «Инд-Гарник» Рафика Папяна за сохранение памяти и наследия писателя Ивана Тургенева в селе Тургенево Тульской области. Меценатом года в номинации «Сохранение и развитие национальных культур и народного творчества» стал генеральный директор АО «Ачимгаз» Олег Осипович, который способствовал модернизации материально-технической базы «Природно-этнографического комплекса в поселке Горнокнязевск» Ямало-Ненецкого автономного округа.

Лауреатами премии в номинации «Поддержка талантливых детей и приобщение молодежи к историко-культурному наследию России» жюри признало генерального директора компании «Стройсервис» Дмитрия Николаева за работу в Новокузнецке и президента ООО «УК Южуралзолото» Константина Струкова за деятельность в Челябинске. Также в этой номинации был награжден генеральный директор ООО «Мицубиси корпорейшн (Рус)» Судзуки Кендзи, который финансировал организацию постановки балета «Корсар» в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета имени Цыдынжапова.

Главную премию «Меценат года» получила председатель правления группы компаний «Трио» Евгения Уваркина за поддержку развития социально-культурной сферы Липецкой области. Она стала первой женщиной, отмеченной этой наградой за все годы проведения премии. Евгения Уваркина содействовала благоустройству скверов и парков, ремонту домов культуры и детских садов, строительству и ремонту храмов, строительству спортивных сооружений и военного мемориала в регионе.

Напомним, эта церемония награждения стала пятой и юбилейной. Звание «Меценат года» присуждается выдающимся филантропам за поддержку и финансовую помощь проектам, направленным на сохранение культурного наследия России, музеям, театрам, выставочным центрам и другим объектам. В числе номинантов этого года были благотворители, представляющие более 20 регионов России, всего в организационный комитет премии было подано 30 заявок.