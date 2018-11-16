«Одноклассники» и Русский музей запустили виртуальные экскурсии с Ургантом и Боярским По 10 произведениям искусства

Социальная сеть «Одноклассники» и Русский музей запустили виртуальный проект «Шедевры Русского» с аудиоэкскурсиями, записанными Иваном Ургантом, Михаилом Боярским, Вячеславом Бутусовым и Дельфином. Об этом в пятницу рассказали в Mail.Ru Group.

В проекте представлены 10 произведений из коллекции музея. Также в «Одноклассниках» запустилось приложение, где пользователи могут пройти тест на знание творчества художников, участвующих в проекте.

На сайте проекта можно детально рассмотреть картины Ильи Репина, Ивана Айвазовского, Карла Брюллова, Василия Сурикова, Михаила Врубеля, Бориса Кустодиева, Казимира Малевича, Павла Филонова, Ореста Кипренского, а также икону «Ангел Златые Власы». Михаил Боярский озвучил гид по знаменитой картине Карла Брюллова «Последний день Помпеи», о «Шестикрылом Серафиме» кисти Михаила Врубеля рассказал Иван Ургант, а Вячеслав Бутусов – об «Ангеле Златые Власы».

Напомним, в прошлом году «Одноклассники» создали виртуальную выставку импрессионистов из коллекции ГМИИ им. Пушкина. Тогда экскурсии тоже озвучили знаменитости, в том числе Иван Ургант. Кроме того, проект также подразумевал возможность пройти тест на знание импрессионистов в приложении соцсети.