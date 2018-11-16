Все новости

16.11.18 / 15:18 Новости / Петербург и Ленобласть

«Одноклассники» и Русский музей запустили виртуальные экскурсии с Ургантом и Боярским

По 10 произведениям искусства

Социальная сеть «Одноклассники» и Русский музей запустили виртуальный проект «Шедевры Русского» с аудиоэкскурсиями, записанными Иваном Ургантом, Михаилом Боярским, Вячеславом Бутусовым и Дельфином. Об этом в пятницу рассказали в Mail.Ru Group.

В проекте представлены 10 произведений из коллекции музея. Также в «Одноклассниках» запустилось приложение, где пользователи могут пройти тест на знание творчества художников, участвующих в проекте.

На сайте проекта можно детально рассмотреть картины Ильи Репина, Ивана Айвазовского, Карла Брюллова, Василия Сурикова, Михаила Врубеля, Бориса Кустодиева, Казимира Малевича, Павла Филонова, Ореста Кипренского, а также икону «Ангел Златые Власы». Михаил Боярский озвучил гид по знаменитой картине Карла Брюллова «Последний день Помпеи», о «Шестикрылом Серафиме» кисти Михаила Врубеля рассказал Иван Ургант, а Вячеслав Бутусов – об «Ангеле Златые Власы».

Напомним, в прошлом году «Одноклассники» создали виртуальную выставку импрессионистов из коллекции ГМИИ им. Пушкина. Тогда экскурсии тоже озвучили знаменитости, в том числе Иван Ургант. Кроме того, проект также подразумевал возможность пройти тест на знание импрессионистов в приложении соцсети.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 0,138 seconds.