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16.11.18 / 15:01 Новости / Россия и мир

«Яндекс.Такси» под брендом Yango начнет работать в Израиле

Но точную дату не называют

Приложение «Яндекс.Такси» под брендом Yango в ближайшее время начнет работать в Израиле. Об этом в «Яндексе» сообщили в пятницу.

Точную дату запуска в компании не называют. Сервисом можно будет воспользоваться по району Гуш-Дан, позже он планирует расшириться на другие части страны. Цены будут установлены в соответствии с законодательством Израиля, однако после запуска «Яндекс» предложит пользователям промоакции.

Приложение Yango уже можно скачать. Оно работает на иврите и на русском языке. Скачать «Яндекс.Такси» на территории Израиля будет нельзя, но те, у кого оно установлено, смогут им воспользоваться.

Напомним, ранее в ноябре «Яндекс» объявил, что Yango заработал в Финляндии и в Кот-д’Ивуаре. В Абиджане, столице Кот-д’Ивуара, сервис только тестируется. Цены на Yango в Хельсинки начинаются от 3 евро. Российские пользователи могут заказать машины через предустановленное приложение «Яндекс.Такси».

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