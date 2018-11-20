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20.11.18 / 20:26 Новости / Россия и мир / Экономика

Козак поручил ведомствам проработать создание отвечающего за нефтегазовые проекты органа

До апреля

Вице-премьер Дмитрий Козак поручил ведомствам проработать создание надзорного органа, который будет отвечать за нефтегазовые проекты. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь политика Илья Джус.

Речь идет о добыче не российском шельфе. Козак дал соответствующее поручение Минприроды и Минэнерго, передает ТАСС. Ведомства должны создать рабочую группу, которая обязана предоставить предложения до 1 апреля 2019 года. При этом, предложения должны касаться не только создания государственного органа, но изменения законодательства.

Отметим, в настоящий момент за проекты отвечают несколько ведомств. Среди них Росприроднадзор и Роснедра. Кроме этого, к шельфу есть доступ только у двух компаний. Это «Роснефть» и «Газпром».

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