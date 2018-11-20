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20.11.18 / 14:28 Новости / Россия и мир

Верховных суд отклонил апелляцию «Победы» по спору о провозе ручной клади

Авиакомпания пыталась оспорить правила Минтранса

Апелляционная коллегия Верховного суда РФ отклонила жалобу лоукостера «Победа», который пытался оспорить правила провоза ручной клади в салоне самолета. Это произошло во вторник.

Ответчиками по иску выступали Минюст и Минтранс, утвержденные правила которого и пыталась оспорить авиакомпания, передает «Интерфакс». В «Победе» заявили, что намерены обжаловать это решение в порядке надзора.

Добавим, речь идет о правилах провоза ручной клади для невозвратных авиабилетов. Минтранс утвердил их в прошлом году. Согласно документу, пассажир может бесплатно пронести на борт самолета минимум 5 кг ручной клади. При этом некоторые предметы разрешается пронести сверх этой нормы, например, дамские сумки, букеты цветов, коляски, костыли и ряд других вещей.

«Победа» потребовала отменить это правило в Верховном суде в мае этого года. Суд отказал «дочке» «Аэрофлота».

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