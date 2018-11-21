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21.11.18 / 21:36 Новости / Петербург и Ленобласть

Кассация удовлетворила требования противника завода МПБО по делу о вывозе мусора с юга Петербурга

Комментировать решение пока что никто не стал

Фото АБН

Кассационная инстанция удовлетворила требования компании «Новый свет – ЭКО», противника завода МПБО-2 по делу о вывозе мусора с южной части Петербурга. Решение кассации было вынесено в среду.

Как пишет «Фонтанка», комментариев по решению пока что нет. Комитет по благоустройству и аппарат вице-губернатора Николая Бондаренко ждут публикации постановления в полном объеме. Аналогичный ответ дали в «Новом свете – ЭКО» и в МПБО.

Напомним, в прошлом году комитет по благоустройству объявил конкурс на единого оператора по вывозу мусора на срок в 10 лет. В итоге были объявлены два тендера – по северу города и по югу. Общая стоимость тендеров составляла более 80 млрд рублей. «Новый свет – ЭКО» претендовал на конкурс по югу Петербурга и снизил цену с 42,1 млрд рублей до 16,5 млрд рублей. Но этот контракт получил МПБО за 39,5 млрд рублей. Ранее суд отменил итоги конкурса по этому лоту, но апелляция отменила это решение и признала право Смольного заключить контракт с МПБО.

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