В ЗакСе создали рабочую группу по вопросам развития метрополитена И поддержали законопроект о регулировании порядка предоставления участков, находящихся в городской собственности

На заседании комиссии ЗакСа по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам создали рабочую группу по вопросам о перспективах развития метрополитена Петербурга. Об этом в четверг сообщили в парламенте.

Также комиссия поддержала законопроект «О порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга, при исполнении концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном партнерстве и внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга». Его инициатором стал губернатор Петербурга. Документ регулирует порядок управления и распоряжения имуществом, которое является госсобственностью Петербурга. Члены комиссии решили создать рабочую группу для дальнейшего совершенствования законопроекта.

Отметим, в конце октября текущего года депутат ЗакСа Алексей Цивилев предложил создать рабочую группу по строительству городского метрополитена. Он обратился с этой инициативой к врио губернатора Александру Беглову. Парламентарий отметил, что рабочая группа объединит все заинтересованные стороны и поможет оперативно решать возникающие проблемы.