Мнение: В обеих столицах будет больше малоформатных ТЦ и аутлетов

Руководитель УК «Мультимекс» Андрей Пригульный рассказывает о том, почему в обеих столицах в ближайшем будущем появится больше малоформатных ТЦ и аутлетов:

«Сегодня на рынке торговой недвижимости наблюдаются две основные тенденции. Первая заключается в том, что в Москве и Петербурге снижаются площади вновь возводимых торговых комплексов. Остается все меньше локаций для супермасштабных ТЦ, которые расположены на съездах с КАД. Ритейл сейчас больше заинтересован в компактных торговых площадях около 15-20 кв.м. Ранее несколько лет, особенно в Москве, возводились более крупные торговые центры – более 50 тыс м2. Вторая тенденция связана с затяжным кризисом и сокращением платежеспособности граждан, а также волатильностью рубля. Все больше россиян хотят приобретать товары со скидками, это касается и обеспеченного населения – их интересуют аутлеты, где цены хотя бы отчасти приближены к показателям европейских распродаж. В обеих столицах – Москве и Санкт-Петербурге в ближайшее время будут введены торговые комплексы площадью более 100 000 м2»