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29.11.18 / 11:39 Банки / Новости / Общество / Россия и мир

«Промсвязьбанк» и SRG запустили сервис электронной оценки залога по ипотеке

В регионах присутствия банка

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«Промсвязьбанк» с группой компаний SRG запустили на сайте psb-ocenka.ru сервис электронной оценки залога по ипотеке. Об этом в SRG сообщили в четверг.

Новый сервис предоставляет клиентам возможность удаленно заказать, оплатить и получить электронный отчет об оценке недвижимости. Сервис работает во всех регионах, в которых присутствует банк.

Для получения оценки по недвижимости на сайте нужно выбрать оценочную компанию, прикрепить к заказу нужные документы и оплатить. После отправления заявки с клиентом свяжется оценочная компания и договорится об удобном времени осмотра квартиры, по результатам котором отчет в электронном виде будет направлен в банк и в личный кабинет пользователя.

Отметим, база сайта включает 500 оценочных компаний. По программе «Рефинансирование. Военная ипотека» подготовленный отчет можно получить в течение 24 часов. Ранее банк позволил клиентам удаленно оформлять кредит в офисе компании «Этажи».

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