С моста Александра Невского в Петербурге построят правобережный съезд За 3,5 млрд рублей

Комитет по градостроительству и архитектуре начал работу над созданием правобережного съезда с моста Александра Невского. Накануне комитет опубликовал оповещение о публичных слушаниях по проекту.

По данным «»Коммерсанта», на строительство съезда уйдет два года. При этом финансирование может растянуться, тогда реализация проекта может быть закончена в другие сроки. На него будет потрачено 3,5 млрд рублей. Тоннель под мостом Александра Невского будет аналогичен тому, который существует на левом берегу с 2017 года – на Синопской набережной.

После публичных слушаний по проекту документации по планировке нового объекта, которые пройдут с 27 ноября по 28 декабря текущего года, комитет по развитию транспортной инфраструктуры отдаст его в экспертизу. В рамках поправок к бюджету в 2019 году проект могут включить в адресную программу ведомства.

Добавим, правобережный съезд разгрузит большой транспортный поток, как это сделал объект на Синопской. Проект тоннеля разрабатывался с 2012 года. Предполагалось, что машины будут спускаться в тоннель вместо ожидания на светофоре.