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29.11.18 / 17:32 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Посетителей ТЦ «Смайл» эвакуировали из-за угрозы взрыва

Кинологи не нашли опасных предметов

Фото «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Посетителей и работников торгового центра «Смайл» на проспекте Большевиков, 27 эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом в четверг сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

По словам пользователей соцсети, службы прибыли к торговому центру. Эвакуация началась в 14 часов из-за анонимного звонка о минировании, передает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Кинологи не нашли опасных предметов в торговом центре. Людей запустили обратно.

Отметим, накануне в Москве эвакуировали 10 крупных торговых центров. В том числе ТЦ «Цветной», «Атриум», «Мегаполис», «Капитолий», «Горбушкин двор» и другие. Причиной стали сообщения об угрозах взрыва.

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