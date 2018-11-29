Посетителей ТЦ «Смайл» эвакуировали из-за угрозы взрыва Кинологи не нашли опасных предметов

Посетителей и работников торгового центра «Смайл» на проспекте Большевиков, 27 эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом в четверг сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

По словам пользователей соцсети, службы прибыли к торговому центру. Эвакуация началась в 14 часов из-за анонимного звонка о минировании, передает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Кинологи не нашли опасных предметов в торговом центре. Людей запустили обратно.

Отметим, накануне в Москве эвакуировали 10 крупных торговых центров. В том числе ТЦ «Цветной», «Атриум», «Мегаполис», «Капитолий», «Горбушкин двор» и другие. Причиной стали сообщения об угрозах взрыва.