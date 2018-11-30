Медведев подписал постановление о новом порядке расчетов по госконтракту

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства РФ об утверждении нового порядка расчетов по государственным контрактам. Об этом стало известно в пятницу из соответствующего документа, опубликованного на сайте правительства.
По новому порядку сумма авансов и последующих выплат при оплате госконтрактов не может превышать стоимость фактически оказанных услуг и поставленного товара. Новый порядок установлен с 1 января следующего года на постоянной основе.
Отметим, проект постановления внесен Минфином РФ. В декабре прошлого года этот порядок установили для госконтрактов, заключенных в 2018 году.
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