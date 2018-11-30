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30.11.18 / 12:31 Новости / Россия и мир / Экономика

Венесуэла собирается предложить ОПЕК снизить добычу нефти

Венесуэльская нефть подешевела на $18

Коллаж АБН

Президент Венесуэлы Николас Мадуро собирается предложить странам ОПЕК значительно снизить добычу нефти. Об этом Мадуро сообщил в пятницу в эфире государственного телеканала. 

Он рассказал, что венесуэльская нефть за 15 дней подешевела на $18 за баррель, передает РИА Новости. По его словам, важно заключить нефтяное соглашение и снизить добычу для баланса рынка и урегулирования цен. Мадуро также добавил, что снижение цен произошло из-за давления США на нефтяной рынок.

Отметим, президент собирается внести предложение на встрече министров энергетики стран ОПЕК. Она пройдет 6 декабря в штаб-квартире организации в Вене.

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