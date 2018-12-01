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01.12.18 / 14:25 Новости / Политика / Россия и мир

Депутат от Латвии внесла в Европарламент проект резолюции о разрыве партнерства с Россией

И отказ от «Северного потока-2»

Депутат от Латвии Сандра Калниете внесла в Европарламент проект резолюции о разрыве партнерства с Россией. Об этом стало известно в субботу.

Документ на сайте парламента обнаружило РБК. Резолюция подразумевает отказ ЕС от Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Россией. Проект документа предлагает странам союза перейти к точечному сотрудничеству с Россией в областях, представляющих взаимный интерес.

Также резолюция предлагает отказаться от строительства «Северного потока-2». Это усиливает зависимость Евросоюза от поставок российского газа, уточняется в документе. Его рассмотрят в марте следующего года.

Добавим, в 2015 году Калниете запретили въезд в Россию. Она планировала посетить похороны политика Бориса Немцова. Россия объявила депутата персоной нон грата. Причина – антироссийская деятельность.

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