Полиция Петербурга изъяла более 200 контрафактных товаров Из магазина одежды

Полиция Петербурга изъяла более 200 контрафактных товаров. Об этом в субботу сообщили в ГУ МВД по городу.

Сотрудники правоохранительных органов проверили магазин одежды на улице Оптиков в Приморском районе. Полицейские нашли в магазине верхнюю одежду с маркировкой «товарными знаками популярных брендов с явными признаками контрафактности». Товары были изъяты. На предпринимателя возбудили административное дело по статье о незаконном использовании средств индивидуализации товаров.

Добавим, ранее в ноябре петербургская полиция изъяла из незаконного оборота алкоголь. В частности, водку, шампанское и пиво. Всего было изъято 720 л алкоголя. Возбуждены административные дела.