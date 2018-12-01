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01.12.18 / 12:32 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Полиция Петербурга изъяла более 200 контрафактных товаров

Из магазина одежды

Фото АБН

Полиция Петербурга изъяла более 200 контрафактных товаров. Об этом в субботу сообщили в ГУ МВД по городу.

Сотрудники правоохранительных органов проверили магазин одежды на улице Оптиков в Приморском районе. Полицейские нашли в магазине верхнюю одежду с маркировкой «товарными знаками популярных брендов с явными признаками контрафактности». Товары были изъяты. На предпринимателя возбудили административное дело по статье о незаконном использовании средств индивидуализации товаров.

Добавим, ранее в ноябре петербургская полиция изъяла из незаконного оборота алкоголь. В частности, водку, шампанское и пиво. Всего было изъято 720 л алкоголя. Возбуждены административные дела.

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