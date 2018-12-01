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01.12.18 / 11:33 Новости / Россия и мир / Экономика

«Росатом» готов продавать долю в «Аккую нуклеар» частями

Фото АБН

«Росатом» готов продавать долю в «Аккую нуклеар» частями. Об этом в субботу сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

Речь идет о 49% акций, передает «Интерфакс». Глава госкорпорации отметил, что сделку должны будут согласовать турецкие власти. По словам Лихачева, «Росатом» будет ориентировать на партнеров, которые могут гарантировать строительства АЗС в поставленные турецкими властями сроки. «Вы знаете, что глава турецкой республики просил нас идти на полтора года раньше сроков, и планировать, чтобы первое электричество ушло в сеть со станции Аккую уже в 2023-м году», — добавил руководитель «Ростатома».

Напомним, о намерении «Ростатома» продать долю ы «Аккую» стало известно в прошлом году. Корпорация намерена найти турецких инвесторов. Другая доля в 51% останется у «Росатома». В текущем году проект АЭС «Аккую» получил статус стратегической инвестиции в Турции.

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