МЧС Петербурга пообещало морозную погоду в воскресенье И облачно

ГУ МЧС по Петербургу предупредило об умеренном снеге в воскресенье. Ведомство представило прогноз со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Согласно прогнозу погоды, в воскресенье в городе будет облачно. Также синоптики сообщили, что скорость ветра составит 5-10 м/с. Температура воздуха днем составит -4…-6 градусов по Цельсию.

Отметим, накануне главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что декабрь в городе будет теплым. При этом, теплее будет вторая половина. По словам Колесова, температура воздуха будет близка к климатической норме. Осадков будет не очень много, но снег выпадет.