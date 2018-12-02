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02.12.18 / 19:36 Новости / Россия и мир

Эксперты составили топ-10 лифтбеков в России

Первое место у Skoda Octavia

Фото АБН

Наиболее популярным автомобилем в кузове «лифтбек» у россиян является Skoda Octavia – в России числится около 360,4 тыс. единиц этой модели. Такие данные в воскресенье приводит «Автостат».

По подсчетам агентства, второе место у Lada Granta (172,4 тыс. авто), третью строчку занимает Skoda Rapid (112,2 тыс. машин). Суммарно эти три модели занимают более 75% от общего количестве лифбеков в РФ. В топ-10 также вошли Chery Amulet, Skoda Superb, Opel Vectra, Mazda 6, а также Ford Scorpio, Renault Laguna и Mitsubishi Carisma.

Добавим, по данным «Автостата», на 1 июля 2018 года в России зарегистрировано 855,3 тыс. лифтбеков. Показатель составляет порядка 2% от общего числа зарегистрированных в стране легковых автомобилей.

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