Московская биржа открылась в плюсе Индекс МосБиржи - 2419,78 пунктов; индекс РТС - 1138,57 пунктов

В понедельник торги на Московской бирже начались в зеленой зоне. Индекс МосБиржи к открытию составил 2419,78 пунктов, а индекс РТС стартовал с отметки 1138,57 пунктов.

По фиксингу на 10:16 по московскому времени, рублевый индекс растет на 1,89% и составляет 2437,64 пунктов. Долларовый индекс поднялся на 2,98% — до 1159,69 пунктов.

Аналитик «Альпари» Владислав Антонов отмечает, что 3 декабря нефть подорожала на 5,7%, до $62,50 за баррель. Основная причина роста нефтяных котировок – Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении срока действия соглашения ОПЕК+. На этой неделе, уже 6 декабря, ОПЕК проведет встречу в Вене для обсуждения сокращения добычи нефти.

Между тем из-за утреннего подорожания нефти торги по рублевым парам на Московской бирже откроются гэпом вниз примерно на уровнях 66,56 рублей за доллар США и 75,54 рублей за евро, считает эксперт. В паре доллар/рубль поддержка проходит через уровень 66,21 рублей, а в паре евро/рубль – через отметку 75,25 рублей.