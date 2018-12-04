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04.12.18 / 19:18 Новости / Россия и мир / Экономика

Центробанк предложил ввести возможность приостановки выплат по ипотеке

В одностороннем порядке

Фото АБН

Центробанк предложил ввести возможность приостановки выплат по ипотеке. Об этом первый зампред регулятора Сергей Швецов сообщил во вторник на круглом столе в Совете Федерации.

Речь идет о включении в опцион ипотечного кредитования временную приостановку выплат, передает РИА Новости слова Швецова. Он заявил, что человек должен иметь возможность приостановить выплаты в одностороннем порядке. Первый зампред считает, что банк при этом ничего не потеряет. Он увеличит срок ипотечного кредита, а Центробанк не будет относить кредит к просроченному.

При этом, опцион можно будет использовать только один раз. Если практика использования отсрочки будет успешной, могут ввести многократное ее использование.

Швецов со ссылкой на статистику сообщил, что люди в возрасте 30-35 лет стали гораздо чаще менять работу. При этом, это может произойти по независящим от человека обстоятельствам, уточнил первый зампред. Он отметил, что причинами могут быть закрытие предприятий и увольнение граждан. «Мы посмотрели по разным регионам, от трех до шести месяцев человек гарантированно находит работу», — добавил Швецов. По его словам, опцион можно расширить и на несчастные случаи или заболевания.

Напомним, в октябре средняя ставка по ипотеке составила 9,41%. С сентября показатель не изменился. По данным «Дом.рф», этот показатель является рекордным. Всего в октябре банки выдали 141,3 тыс. ипотечных кредитов.

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