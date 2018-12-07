Авиакомпания «Сибирь» отказалась от статуса публичной компании Станет АО

ПАО «Авиакомпания «Сибирь» будет переименовано в АО «Авиакомпания «Сибирь» и, таким образом, перестанет быть публичной компанией. Об этом стало известно в пятницу.

Соответствующее решение накануне принял единственный акционер компании — ЗАО «Группа компаний С7», передает «Интерфакс». Кроме того, «Авиакомпания «Сибирь» должна обратиться в Сибирское главное управление ЦБ и попросить об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную российским законодательством о ценных бумагах.

Добавим, «Авиакомпания «Сибирь» выполняет полеты под брендом S7 Airlines. Вместе с авиакомпанией «Глобус» она входит в группу S7. Группа – один из крупнейших в России авиаперевозчиков.