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07.12.18 / 09:59 Банки / Новости / Россия и мир

«Ведомости»: ЦБ рекомендовал малым банкам найти резервного спонсора

На случай отключения от международных платежных систем

Фото АБН

Центробанк РФ рекомендовал малым банкам найти резервного спонсора для обслуживания их карт на случай отключения от международных платежных систем. Об этом в пятницу пишут «Ведомости» со ссылкой на информационное письмо ЦБ.

Банки обычно работают с платежными системами через банк-партнер. Регулятор рекомендует таким организациям заключить договор еще с одним банком, который может обеспечить им спонсорское участие в системах платежных карт, на случай возникновения необходимости сменить банк-спонсор.

Кроме этого в условия договора должен входить тестовый обмен информацией при интеграции с новым партнером. При этом список необходимых процедур должны разработать платежные системы и рекомендовать их банкам.

Отметим, письмо было разослано операторам платежных систем и банкам. По словам «Ведомостей», пять источников подтвердили существование этого письма.

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