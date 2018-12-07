«Ведомости»: ЦБ рекомендовал малым банкам найти резервного спонсора

Центробанк РФ рекомендовал малым банкам найти резервного спонсора для обслуживания их карт на случай отключения от международных платежных систем. Об этом в пятницу пишут «Ведомости» со ссылкой на информационное письмо ЦБ.
Банки обычно работают с платежными системами через банк-партнер. Регулятор рекомендует таким организациям заключить договор еще с одним банком, который может обеспечить им спонсорское участие в системах платежных карт, на случай возникновения необходимости сменить банк-спонсор.
Кроме этого в условия договора должен входить тестовый обмен информацией при интеграции с новым партнером. При этом список необходимых процедур должны разработать платежные системы и рекомендовать их банкам.
Отметим, письмо было разослано операторам платежных систем и банкам. По словам «Ведомостей», пять источников подтвердили существование этого письма.
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