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07.12.18 / 19:30 Новости / Петербург и Ленобласть

Управление Россельхознадзора по Петербургу запретило ввоз 200 т цитрусовых

В них были личинки

Фото Управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Управление Россельхознадзора по Петербургу запретило ввоз 200 т фруктов семейства цитрусовых — климентинов. Об этом ведомство сообщило в пятницу.

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в цитрусовых личинки насекомого. Лабораторные исследования подтвердили наличие в климентинах личинок средиземноморской плодовой мухи.

Фрукты прибыли из Марокко в одну из торгово-розничных сетей. Всего в морской порт Петербурга доставили 10 контейнеров климентинов. Россельхознадзор сообщил поставщику, что фрукты надо обеззаразить или уничтожить.

Отметим, климентины являются гибридом мандарина и апельсина-королька. Фрукт вывели в начале XX века. Добавим, в ноябре в Ленобласти сожгли более тонны европейских продуктов. Среди них около 349 кг мяса.

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