Управление Россельхознадзора по Петербургу запретило ввоз 200 т цитрусовых В них были личинки

Управление Россельхознадзора по Петербургу запретило ввоз 200 т фруктов семейства цитрусовых — климентинов. Об этом ведомство сообщило в пятницу.

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в цитрусовых личинки насекомого. Лабораторные исследования подтвердили наличие в климентинах личинок средиземноморской плодовой мухи.

Фрукты прибыли из Марокко в одну из торгово-розничных сетей. Всего в морской порт Петербурга доставили 10 контейнеров климентинов. Россельхознадзор сообщил поставщику, что фрукты надо обеззаразить или уничтожить.

Отметим, климентины являются гибридом мандарина и апельсина-королька. Фрукт вывели в начале XX века. Добавим, в ноябре в Ленобласти сожгли более тонны европейских продуктов. Среди них около 349 кг мяса.