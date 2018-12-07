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07.12.18 / 22:08 Новости / Россия и мир / Экономика

Росстат: Уровень бедности в России уменьшился до 13,3% за январь-сентябрь

В III квартале показатель составлял 12,9%

За январь-сентябрь 2018 года доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизилась до 19,6 млн человек – уровень бедности в стране составил 13,3% против 13,8% в январе-сентябре 2017 года. Такие данные в пятницу приводит Росстат.

При этом в III квартале уровень бедности составил 12,9% (19 млн человек, чьи доходы были ниже величины прожиточного минимума). Во II квартале показатель был равен 12,8% (18,8 млн человек), а в I квартале — 14,2% (20,8 млн человек).

Добавим, по итогам прошлого года уровень бедности в России составил 13,2%. По подсчетам Росстата, численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составила около 19,3 млн человек. Для сравнения, в 2016 году показатель составлял 19,5 млн человек (13,3%).

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