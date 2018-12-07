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07.12.18 / 10:03 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Полиция Петербурга не нашла нарушений в работе фонда режиссера Сокурова

Как пишут СМИ, после обращения врио губернатора Беглова

Полиция Петербурга подтвердила, что не нашла нарушений в работе фонда режиссера Александра Сокурова «Пример интонации» и возбуждать уголовное дело не будет. Об этом в ГУ МВД сообщили в пятницу.

«По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления», — говорится в заявлении. В полиции также подтвердили слова работников фонда, что основание для проверки стало заявление бывшего сотрудника, в котором утверждалось, якобы в фонде идут возможные хищения.

Ранее «Фонтанка» писала, что накануне о проверке в фонде узнал президент России Владимир Путин, который был в столице с официальным визитом. Президент якобы поручил врио губернатора города Александру Беглову «разобраться» в ситуации. В результате ночью «Фонтанка» написала, что уголовного дела по фонду Сокурова не будет. Также издание указывает, что Беглов поручил провести новую проверку — на предмет возможной провокации против режиссера.

Напомним, последняя проверка в фонде прошла накануне, а шли они с марта этого года. Сотрудники «Примера интонации» говорили, что причиной стал донос одного из бывших сотрудников. Также Александр Сокурогв заявил, что давно знает о прослушке своего телефона силовиками, начавшейся после вопроса режиссера Владимиру Путину об Олеге Сенцове.

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