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07.12.18 / 18:39 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

КГИОП сообщил о завершении установки лесов у памятника Николаю I

Для реставрации памятника

Фото КГИОП

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) сообщил о завершении установки лесов у памятника Николаю I на Исаакиевской площади. Соответствующее заявление ведомство сделало в пятницу.

Силовые леса установили в форме шестиугольника. Под каждый пилон залили бетонные площадки для распределения нагрузки.

В комитете отметили, что на леса закрепят баннер из шести частей – «чтобы строительная площадка не портила вид одной из центральных площадей города». На каждой части баннера расположены рисунки, фотографии и исторические справки.

Фото КГИОП

Сначала исследователи проведут обследование памятника на состояние внутренних конструкций, заявили в комитете. После этого будет разработан детальный план реставрации.

Напомним, памятник Николаю I будут реставрировать не менее двух лет. Работы проведет ООО «Реставрационная Мастерская «Наследие». Реставрация разделена на два этапа. Их стоимость составила 26,9 млн рублей и 23,9 млн рублей.

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