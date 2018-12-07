Явейн предложил проектировщикам новой арены СКА консультации по котловану

Архитектор Никита Явейн предложил проектировщикам новой арены для клуба СКА (ООО «Лайфкволити Эволюшн») консультации по возможности вырыть котлован под существующей ареной СКК и усилении существующих конструкций. С таким заявлением он выступил в пятницу в ходе Градостроительного совета, передает корреспондент АБН.
Явейн напомнил о том, что его «Студия 44» совместно с проектировщиками смогла вырыть под зданием Главного Штаба котлован глубиной 5 м на расстоянии 1 м. Осадка составила менее 1 см.
Явейн отметил, что возможно вырыть под существующим СКК котлован глубиной 6 м. В этом случае созданный проект не потребует существенных изменений. Единственным недостатком может быть только необходимость для зрителей верхних трибун спускаться вниз к зонам общественного питания, отметил архитектор.
Напомним, в пятницу Градостроительный совет повторно обсуждает проект новой арены хоккейного клуба СКА. Изначально предполагалось, что будет реконструировано здание Спортивно-концертного комплекса у метро «Парк Победы». Однако теперь речь идет о повторении объемов существующего здания. Проектировщики новой аренды предлагают снести историческое здание СКА.
114 SQL queries done. Page generation took 0,137 seconds.