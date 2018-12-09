Оператор подмосковного аэропорта «Жуковский» создает авиакомпанию – СМИ Первый рейс якобы намечен на 2019 год

Топ-менеджмент АО «Рампорт Аэро», оператора подмосковного аэропорта «Жуковский», занимается созданием авиакомпании. Об этом в воскресенье передает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По информации агентства, авиакомпания будет работать под брендом WeGo Air и специализироваться на международных чартерах. На первом этапе парк будет состоять из четырех среднемагистральных самолетов Airbus A321, уточняет издание.

Как ожидается, первый рейс WeGo Air выполнит весной 2019 года. Между тем в «Рампорт Аэро» подтвердили, что топ-менеджмент компании участвовал в работе по созданию авиакомпании. Однако кто именно из руководства «Жуковского» включен в проект, собеседник «Интерфакса» не уточнил.

По словам источника агентства, будущая авиакомпания сразу будет выполнять рейсы в страны дальнего зарубежья. Он пояснил, что его сертификат эксплуатанта не новый, а был приобретен.

Добавим, аэропорт «Жуковский» открылся в 2016 году. В настоящее время он обслуживает рейсы «Уральских авиалиний», Pegas Fly, Avia Traffic Company, «Белавиа» и некоторых других авиакомпаний. По итогам 2017 года аэропорт обслужил 425,5 тыс. человек, что оказалось в четыре раза меньше прогнозов руководства.