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10.12.18 / 15:50 Новости / Россия и мир / Экономика

Правительство запретило продавать спиртосодержащую непищевую продукцию дешевле алкоголя

Если доля спирта больше 28%

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Фото kakprosto.ru

Правительство запретило продавать спиртосодержащую непищевую продукцию дешевле алкоголя. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление, опубликованное в понедельник на сайте правительства.

Согласно документу, продавать дешевле алкоголя запрещается непищевую продукцию с содержанием спирта более 28%. Также запрещается продавать эту продукцию в организациях общественного питания.

При этом, постановление не касается стеклоомывающей жидкости и нежидкой непищевой спиртосодержащей продукции. Также документ не регулирует продажу непищевой спиртосодержащей продукции с использованием укупорочных средств, если исключено ее потребление перорально (через рот).

Напомним, в конце 2016 года произошло массовое отравление средством для ванн «Боярышник». В Иркутске погибло 58 человек. Из-за этого правительство ввело временный запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции. В январе 2017 года запрет решили продлить на 60 дней.

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