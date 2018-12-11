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11.12.18 / 14:35 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Фонд имущества Петербурга запустил сервис по проверке задолженности городской недвижимости

И земельных участков

Фото АБН

Фонд имущества Петербурга запустил публичное тестирование сервиса по проверке задолженности городской недвижимости. Об этом фонд сообщил во вторник.

Сервис создан для комитета имущественных отношений, который в ноябре начал сверять взаимные расчеты в отношении объектов нежилой недвижимости и земельных участков с СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга». Название сервиса – «Сверка онлайн». С его помощью предприниматели могут получить акт сверки о задолженности по аренде и выкупу городских помещений, а также данные сверки о задолженности по аренде и выкупу городских земельных участков.

В «Сверка онлайн» можно попасть по адресу https://sverka.online или в личном кабинете на сайте Фонда имущества. Тестирование сервиса завершиться в конце текущего года. Запуск сервиса в штатном режиме планируется с начала следующего года, уточнили в фонде.

Отметим, Фонд имущества провел осенние торги с прибылью в 829 млн рублей. Показатель вырос на 32% год к году. Фонд назначил первые зимние торги на 12 декабря. Организация намерена продать квартиры в Петродворцовом районе в Стрельне.

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