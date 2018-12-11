Госдума РФ увеличила МРОТ на 117 рублей с 2019 года До 11280 рублей

Депутаты Госдумы РФ на пленарном заседании в третьем чтении приняли закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 117 рублей (1,048%). Об этом стало известно во вторник из опубликованного в системе обеспечения законодательной деятельности документа.

МРОТ повысится до 11280 рублей в месяц с 1 января 2019 года. В пояснительной записке к документу говорится, что дополнительные расходы организаций из-за повышения МРОТ достигнут 13,7 млрд рублей.

Отметим, в сентябре этого года правительство РФ предложило повысить МРОТ до 11280 рублей. Уточнялось, что повышение должно было сравнять МРОТ с размером прожиточного минимума трудоспособных граждан за второй квартал текущего года. Последний раз МРОТ повышали в мае до 11163 рублей.