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12.12.18 / 12:13 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Больных буллёзным эпидермолизом в Петербурге обеспечат медтехникой

Расходы составляют в среднем 150,6 тыс. рублей в месяц

Больные буллёзным эпидермолизом в Петербурге смогут бесплатно получить медицинскую помощь. Соответствующий закон в третьем чтении приняло Заксобрание города в среду.

Согласно статистическим данным в городе проживаюбт 27 пациентов, страдающих врожденным буллезным эпидермолизом дистрофической формы, из них 19 несовершеннолетних в возрасте от 0 до 18 лет. Расходы на обеспечение необходимыми перевязочными материалами и изделиями медицинского назначения одного пациента составляют в среднем 150,6 тыс. рублей в месяц, то есть, 1807,2 тыс. рублей в год.

Отметим, буллёзный эпидермолиз — системное хроническое заболевание кожи. Оно требуюет пожизненного паллиативного лечения, которое включает в себя наружное применение медицинских изделий. Федеральным законодательством в настоящее время не предусмотрено обеспечение данных пациентов за счет средств бюджета.

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