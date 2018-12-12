ЦБ сообщил о резком росте переводов с карты на карту Уже превысили объемы прошлого года

Центробанк сообщил о резком росте количества переводов денежных средств с карты на карту. Релиз появился на сайте ЦБ в среду.

С января по сентябрь общий объем таких переводов составил 19,2 млн рублей и превысил их сумму за весь прошлый год. В настоящий момент доля переводов с карты на карту в общем количестве операций физлиц по банковским картам составляет 13%.

Количество банковских карт, при помощи которых за этот год была совершена как минимум одна операция, выросло на 15% год к году. Всего ЦБ насчитал 174 млн таких карт. При этом средний чек по операциям по карте уменьшился с 891 рубля до 847 рублей.

Ранее «Ведомости» писали, что Сбербанк начал развивать сервис переводов, привлекая в него других участников рынка, в преддверии запуска аналогичной платформы от Центробанка РФ. Ожидается, что Система быстрых платежей (СБП) регулятора заработает в январе 2019 года. Предполагается, что она позволит россиянам переводить деньги между почти любыми счетами.