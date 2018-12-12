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12.12.18 / 18:16 Новости / Россия и мир

«Газпром нефть» получила долю в Континентальной хоккейной лиге

Почти 12%

газпром нефтьКомпания «Газпром нефть» получила долю в Континентальной хоккейной лиге (ООО «КХЛ»). Об этом стало известно в среду из данных системы СПАРК.

Как пишет «Интерфакс», «Газпром нефть» купила у некоммерческой организации «Континентальная хоккейная лига» 11,76% ООО «КХЛ».

Такая же доля – у «Татнефити» и «Транснефти». Причем «Транснефть» пытается продать свои 11,76% с 2013 года.

В КХЛ в настоящий момент играет 27 команд из семи стран. Лига была образована в 2008 году.

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