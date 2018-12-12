КГИОП решил сохранить лицевую и части торцевых стен здания казармы Семеновского полка По их мнению, это максимальная возможность сохранить историческое здание

Межведомственная рабочая группа комитета по государственному использованию и охране памятников проголосовала за сохранение лицевой стены и части торцевых стен здания казармы лейб-гвардии Семеновского полка на Звенигородской улице. Об этом в комитете сообщили в среду.

Голосование было единогласным при двух воздержавшихся. В КГИОП подчеркнули, что заседание комиссии по этому вопросу проходило в четвертый раз.

Вместе с сохранением лицевой стены необходимо воссоздать дворовый фасад здания, примыкающего к зданию новой сцены театра. Проект восстановления внешнего облика здания представлен компанией «Эн-Системс»

Напомним, в 2014 году Совет по сохранению культурного наследия одобрил проект создания Новой сцены Малого театра. Условием реконструкции было сохранение несущих конструкций исторического здания казармы. При этом здание были признано аварийными еще в 2014 году, а при обустройстве котлована предыдущей подрядной организацией оно трансформировалось еще больше. В 2015 году кровля здания частично обрушилась из-за пожара. В феврале 2018 года ФСБ сообщила о том, что при проектировании новой сцены МДТ обнаружено хищение на 45 млн рублей.