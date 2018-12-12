Все новости

12.12.18 / 19:39 Новости / Россия и мир / Финансы

ОПЕК пересмотрела прогноз по добыче нефти в России в 2018-2019 годах

В этом году ожидается добыча на уровне 11,33 млн баррелей в сутки

ОПЕК пересмотрела прогноз по добыче нефти в России в 2018-2019 годах. Об этом стало известно в среду из декабрьского отчета организации.

ОПЕК повысила оценку российской добычи нефти в IV квартале на 360 тыс. баррелей до 11,55 млн баррелей в сутки. В целом по году прогноз повышен на 90 тыс. баррелей по сравнению с прошлой оценкой – до 11,33 млн баррелей в сутки.

В 2019 году добыча в России увеличится на 110 тыс. баррелей, ожидает ОПЕК. Итоговая цифра составит 11,44 млн баррелей в сутки.

Напомним, в декабре в Вене собирался комитет ОПЕК+. Он решил сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки. Новые ограничения на добычу нефти будут запущены в первой половине 2019 года.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,140 seconds.