ОПЕК пересмотрела прогноз по добыче нефти в России в 2018-2019 годах В этом году ожидается добыча на уровне 11,33 млн баррелей в сутки

ОПЕК пересмотрела прогноз по добыче нефти в России в 2018-2019 годах. Об этом стало известно в среду из декабрьского отчета организации.

ОПЕК повысила оценку российской добычи нефти в IV квартале на 360 тыс. баррелей до 11,55 млн баррелей в сутки. В целом по году прогноз повышен на 90 тыс. баррелей по сравнению с прошлой оценкой – до 11,33 млн баррелей в сутки.

В 2019 году добыча в России увеличится на 110 тыс. баррелей, ожидает ОПЕК. Итоговая цифра составит 11,44 млн баррелей в сутки.

Напомним, в декабре в Вене собирался комитет ОПЕК+. Он решил сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки. Новые ограничения на добычу нефти будут запущены в первой половине 2019 года.