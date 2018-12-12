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12.12.18 / 11:33 Новости / Россия и мир

Tesla хочет взыскать с экс-сотрудника $167 млн

Он якобы делал заявления, которые повлияли на котировки компании

Фото: cofx.ru

Tesla намерена взыскать порядка $167 млн с бывшего сотрудника, технолога Мартина Триппа. Об этом накануне передает CNBC со ссылкой на документы.

По словам адвоката Триппа, заявленная сумма ущерба связана с предполагаемым падением курса акций Tesla, которое произошло после того как его подзащитный предоставил прессе информацию о компании прошлым летом. Адвокат назвал требование о возмещении ущерба «абсурдным». В Tesla отказались от комментариев.

Добавим, судебное разбирательство, о котором идет речь, продолжается с лета. Однако о сумме исковых требований стало известно только теперь. Tesla подала в суд на Триппа в июне, обвинив его в передаче конфиденциальных данных о компании третьим лицам, писало Reuters. В свою очередь Трипп в июле подал заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. В частности, он утверждал, что Tesla обманывает инвесторов и использует бракованные батареи в производстве электромобилей. В компании отвергли обвинения, писала The Washington Post.

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