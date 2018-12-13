Комитет по культуре Петербурга к Дню снятия блокады объявил три закупки на 60 млн рублей Также две закупки объявило командование ЗВО

Комитет по культуре объявил три закупку на общую сумму 60 млн рублей для организации мероприятий, посвященный 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Закупки в форме открытого конкурса появились на официальном сайте госзакупок накануне, окончание подачи заявок у всех – 9 января 2019 года.

Закупка на 38 млн рублей объявлена для организации мероприятия «Панорама блокады». Мероприятие проводится « в целях воспитания чувства патриотизма у граждан Российской Федерации, знакомства юного поколения и гостей города с легендарными событиями истории», — говорится в документах конкурса. Исполнитель обеспечит показ мультимедийной программы по технологии 3D mapping на фасаде здания Главного штаба с наложением звуковых и шумовых эффектов в формате Surround Sound. В основе концепции должна лежать хронология ключевых событий, происходивших в годы блокады Ленинграда, а повествовательная канва должна затрагивать и освещать аспекты событий жизни города в период блокады: жизнь горожан, его защитников, работников тыла, которые оказались в центре военных событий. Сценарий программы, которая продлится не менее 50 минут, «должен создать у зрителей ощущение присутствия в самом центре демонстрируемых событий и должен быть основан на исторических и литературных источниках: прозе, поэзии и воспоминаниях современников военных событий, а также аналитических трудах историков, публицистике, видеохронике».

Закупка на 12 млн рублей подразумевает проведение интерактивного проекта «Улица Жизни» на Манежной площади и части Итальянской улицы. Исполнитель должен будет провести несколько экскурсий по уличной экспозиции длительностью не менее получаса и в количестве не менее 15 раз в день. Также на Манежной площади будет установлена уличная концертная площадка, концерт на которой пройдет один раз 25 января и по два раза 26 и 27 января. Продолжительность концертной программы составит 45 минут. В Доме Радио на Малой Садовой улице 25 января должна состояться встреча ветеранов-блокадников со школьниками, а также экскурсия – с 25 по 27 января. Кроме того, на «Улице Жизни» поставят транспорт военного и довоенного времени – четыре грузовика ЗиС и ГАЗ, две легковые машины ЗиС и ГАЗ, два образца крупногабаритного транспорта, как минимум один мотоцикл и как минимум один трамвай или троллейбус. Внутри крупногабаритного транспорта должен проходит показ видеохроники и современных фильмов о блокаде. Также организаторы просят установить передвижной музейный комплекс. Он должен представлять собой экспозицию, посвященную обороне и блокаде Ленинграда, состоящую из фотографий, документов и артефактов военного времени. Посетителям мероприятия должна быть предоставлена возможность пройти внутрь музейного комплекса

и осмотреть экспозицию.

Что касается третьего конкурса на 10 млн рублей, то это конкурс по организации мероприятия «Салют над Ленинградом» 27 января на Дворцовой площади в 19:00. Программа мероприятия должна включать театрализованное представление, проведение интерактивной акции «Свеча в окне» и видеопроекцию художественной инсталляции при участии не менее сотни волонтеров, создаваемой с помощью техники рисования песком (или акварелью, гуашью и другими техниками). «Для проведения акции «Свеча в окне» исполнитель обязан разработать эксклюзивное мобильное приложение с применением AR-технологии дополненной реальности (AR). Произвести моделирование 3D сцены дополненной реальности, моделирование общей сцены, текстурирование и анимацию. Осуществить портацию и дистрибьюцию приложения на платформы iOS и Android», — говорится в документах закупки. При этом в комитете по культуре отмечают, что «проект завершится ярким пиротехническим представлением, которое предварит артиллерийский салют от стен Петропавловской крепости», хотя в конкурсе о салюте не говорится.

Также накануне командование Западного военного округа объявило два закрытых конкурса для проведения парада, посвященного Дню снятия блокады. Один из них — на техническую эксплуатацию звукового оборудования при проведении тренировок и парада войск почти на 1 млн рублей, второй – на настройку этого оборудования почти на 1,5 млн рублей.

Отметим, День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечается 27 января. В юбилейный год власти Петербурга решили провести в городе военный парад в этот день, а также фейерверк. При этом многие жители города выступают против идеи проводить парад, петицию против этого решения подписали более 4 тыс. человек. Кроме того, в юбилейный год Петербург встретит День снятия блокады без музея блокады – музей в Соляном городке закрыт на ремонт, а новый музей на Смольной набережной, несмотря на все обещания, так и не построен, сроки перенесены на 2020 год. К юбилею в Смольном только откроют экспозицию «Бункер Жданова».