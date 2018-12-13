Комитет по культуре Петербурга к Дню снятия блокады объявил три закупки на 60 млн рублей

Комитет по культуре объявил три закупку на общую сумму 60 млн рублей для организации мероприятий, посвященный 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Закупки в форме открытого конкурса появились на официальном сайте госзакупок накануне, окончание подачи заявок у всех – 9 января 2019 года.
Закупка на 38 млн рублей объявлена для организации мероприятия «Панорама блокады». Мероприятие проводится « в целях воспитания чувства патриотизма у граждан Российской Федерации, знакомства юного поколения и гостей города с легендарными событиями истории», — говорится в документах конкурса. Исполнитель обеспечит показ мультимедийной программы по технологии 3D mapping на фасаде здания Главного штаба с наложением звуковых и шумовых эффектов в формате Surround Sound. В основе концепции должна лежать хронология ключевых событий, происходивших в годы блокады Ленинграда, а повествовательная канва должна затрагивать и освещать аспекты событий жизни города в период блокады: жизнь горожан, его защитников, работников тыла, которые оказались в центре военных событий. Сценарий программы, которая продлится не менее 50 минут, «должен создать у зрителей ощущение присутствия в самом центре демонстрируемых событий и должен быть основан на исторических и литературных источниках: прозе, поэзии и воспоминаниях современников военных событий, а также аналитических трудах историков, публицистике, видеохронике».
Закупка на 12 млн рублей подразумевает проведение интерактивного проекта «Улица Жизни» на Манежной площади и части Итальянской улицы. Исполнитель должен будет провести несколько экскурсий по уличной экспозиции длительностью не менее получаса и в количестве не менее 15 раз в день. Также на Манежной площади будет установлена уличная концертная площадка, концерт на которой пройдет один раз 25 января и по два раза 26 и 27 января. Продолжительность концертной программы составит 45 минут. В Доме Радио на Малой Садовой улице 25 января должна состояться встреча ветеранов-блокадников со школьниками, а также экскурсия – с 25 по 27 января. Кроме того, на «Улице Жизни» поставят транспорт военного и довоенного времени – четыре грузовика ЗиС и ГАЗ, две легковые машины ЗиС и ГАЗ, два образца крупногабаритного транспорта, как минимум один мотоцикл и как минимум один трамвай или троллейбус. Внутри крупногабаритного транспорта должен проходит показ видеохроники и современных фильмов о блокаде. Также организаторы просят установить передвижной музейный комплекс. Он должен представлять собой экспозицию, посвященную обороне и блокаде Ленинграда, состоящую из фотографий, документов и артефактов военного времени. Посетителям мероприятия должна быть предоставлена возможность пройти внутрь музейного комплекса
и осмотреть экспозицию.
Что касается третьего конкурса на 10 млн рублей, то это конкурс по организации мероприятия «Салют над Ленинградом» 27 января на Дворцовой площади в 19:00. Программа мероприятия должна включать театрализованное представление, проведение интерактивной акции «Свеча в окне» и видеопроекцию художественной инсталляции при участии не менее сотни волонтеров, создаваемой с помощью техники рисования песком (или акварелью, гуашью и другими техниками). «Для проведения акции «Свеча в окне» исполнитель обязан разработать эксклюзивное мобильное приложение с применением AR-технологии дополненной реальности (AR). Произвести моделирование 3D сцены дополненной реальности, моделирование общей сцены, текстурирование и анимацию. Осуществить портацию и дистрибьюцию приложения на платформы iOS и Android», — говорится в документах закупки. При этом в комитете по культуре отмечают, что «проект завершится ярким пиротехническим представлением, которое предварит артиллерийский салют от стен Петропавловской крепости», хотя в конкурсе о салюте не говорится.
Также накануне командование Западного военного округа объявило два закрытых конкурса для проведения парада, посвященного Дню снятия блокады. Один из них — на техническую эксплуатацию звукового оборудования при проведении тренировок и парада войск почти на 1 млн рублей, второй – на настройку этого оборудования почти на 1,5 млн рублей.
Отметим, День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечается 27 января. В юбилейный год власти Петербурга решили провести в городе военный парад в этот день, а также фейерверк. При этом многие жители города выступают против идеи проводить парад, петицию против этого решения подписали более 4 тыс. человек. Кроме того, в юбилейный год Петербург встретит День снятия блокады без музея блокады – музей в Соляном городке закрыт на ремонт, а новый музей на Смольной набережной, несмотря на все обещания, так и не построен, сроки перенесены на 2020 год. К юбилею в Смольном только откроют экспозицию «Бункер Жданова».
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