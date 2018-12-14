Албин поделился впечатлениями от работы с Бегловым "Блестящий аналитик"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, возглавивший список самых влиятельных чиновников города по версии «Фонтанки», рассказал о новом врио главы Северной столицы Александре Беглове.

В интервью «Фонтанке», Албин высоко оценил профессиональные навыки Беглова: «Александр Дмитриевич – это блестящий аналитик, контролер. Это человек, который умеет работать с фактами, с цифрами», — поделился чиновник с журналистом издания. По словам Албина, новый глава Санкт-Петербурга поставил перед правительством города три основных задачи: развитие городской среды, повышение качества жизни горожан и сохранение культурно-исторического наследия Санкт-Петербурга.

Александр Беглов исполняет обязанности губернатора Санкт-Петербурга с октября 2018 года. Его предшественник — Георгий Полтавченко ушел в отставку в связи с переходом на новую работу: он возглавил «Объединенную судостроительную корпорацию».