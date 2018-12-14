Mazda опять отзывает в России авто из-за подушек безопасности Проданных в 2006-2012 годы

Официальный представитель Mazda на российском рынке ООО «Мазда Мотор РУС» отзывает более 2,8 тыс. авто моделей RX8 и CX-9. Об этом в пятницу сообщили в Росстандарте.

Уточняется, что под программу попадают автомобили, проданные с февраля 2006 года по сентябрь 2012 года, с указанными VIN-кодами. Причина – возможные проблемы с фронтальными подушками безопасности со стороны пассажира. Все ремонтные работы проведут бесплатно для автомобилистов.

Добавим, в ноябре Mazda объявила об отзыве около 62 тыс. своих автомобилей с российского рынка. Это модели Mazda 2, 6, CX-7 и BT-50, реализованные в 2006-2014 годы. Тогда причиной отзыва также стало вероятное неправильное срабатывание подушек безопасности.