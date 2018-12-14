В Петербурге ввели в эксплуатацию проблемный жилой дом

В Петербурге ввели в эксплуатацию проблемный жилой дом. Об этом в пятницу сообщили в комитете по строительству.

Речь идет о жилом доме в Шушарах по адресу Вишерская улица, дом 1 строение 1. В нем 342 квартиры. Общая площадь дома составляет 17,3 тыс. кв.м. В комитете отметили, что здание относилось к категории «проблемный».

Отметим, строительная компания «Дальпитерстрой» планировала достроить дом в VI квартале 2015 года. Застройщик свои обязательства не выполнил. Завершение работ проводилось пол контролем исполнительных органов Петербурга. Напомним, в начале года «Дальпитерстрой» оплатил неустойку дольщикам объектов в Парголово и Шушарах.