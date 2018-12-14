Сбербанк завершил пилотный проект по биометрии начал сбор для Единой системы Греф говорит, что банк уже собрал биометрию у «миллионов» людей

Сбербанк завершил пилотный проект по введению биометрической идентификации клиентов и начал сбор биометрии для Единой биометрической системы Единой системы идентификации и аутентификации. Об этом в банке сообщили накануне вечером.

Чтобы подключиться к ней, клиент должен зарегистрироваться в системе и сдать в уполномоченном банке следующие данные: образец голоса и специальное фото. Благодаря этому услугами банка можно будет пользоваться удаленно. Предполагается, что до начала следующего года принимать биометрические данные начнут не менее 20% офисов Сбербанка.

Как пишут «Ведомости», глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк уже собрал биометрию у «миллионов» людей, но Греф не назвал точных цифр. Причем внутреннюю систему Сбербанка по сбору биометрии Греф считает более продвинутой, чем Единую биометрическую систему от ЦБ.

Напомним, ЦБ объявил начало сбора биометрии летом. Регулятор рассчитывает, что к 2021 году банки смогут оказывать клиентам финансовые и государственные услуги. Ожидается, что к 1 января 2019 года биометрия появится у 20% банков, а к середине года – у 60%. Полностью сбор должен завершиться к декабрю 2019 года.