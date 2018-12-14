Все новости

14.12.18 / 09:29 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

Сбербанк завершил пилотный проект по биометрии начал сбор для Единой системы

Греф говорит, что банк уже собрал биометрию у «миллионов» людей

Сбербанк завершил пилотный проект по введению биометрической идентификации клиентов и начал сбор биометрии для Единой биометрической системы Единой системы идентификации и аутентификации. Об этом в банке сообщили накануне вечером.

Чтобы подключиться к ней, клиент должен зарегистрироваться в системе и сдать в уполномоченном банке следующие данные: образец голоса и специальное фото. Благодаря этому услугами банка можно будет пользоваться удаленно. Предполагается, что до начала следующего года принимать биометрические данные начнут не менее 20% офисов Сбербанка.

Как пишут «Ведомости», глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк уже собрал биометрию у «миллионов» людей, но Греф не назвал точных цифр. Причем внутреннюю систему Сбербанка по сбору биометрии Греф считает более продвинутой, чем Единую биометрическую систему от ЦБ.

Напомним, ЦБ объявил начало сбора биометрии летом. Регулятор рассчитывает, что к 2021 году банки смогут оказывать клиентам финансовые и государственные услуги. Ожидается, что к 1 января 2019 года биометрия появится у 20% банков, а к середине года – у 60%. Полностью сбор должен завершиться к декабрю 2019 года.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Реплики

  1. Антон 14.12.2018 at 15:20 - Reply

    Такими темпами и другие банки вскоре начнут применять подобную систему. Но у клиентов должен быть выбор. Навязывать что-то конкретное просто нельзя.

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

116 SQL queries done. Page generation took 0,151 seconds.