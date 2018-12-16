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16.12.18 / 19:55 Новости / Петербург и Ленобласть / Спорт

Матч Россия-Финляндия на стадионе в Петербурге установил рекорд посещаемости хоккея в РФ

Игра завершилась со счетом 5:0

Игру сборной России и команды Финляндии на стадионе на Крестовском острове в Петербурге посетили более 71,3 тыс. зрителей, что стало рекордом посещаемости хоккейных матчей в РФ. Матч прошел в воскресенье, передает ТАСС.

Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу сборной России. Шайбы забросили Кирилл Капризов, Василий Токранов, Никита Нестеров, Владислав Гавриков и Михаил Григоренко. Благодаря победе российская сборная выиграла Кубок Первого канала.

Добавим, хоккей на футбольном стадионе «Газпром-Арена» в Петербурге проводился впервые. Обычно площадка вмещает около 64,2 тыс. зрителей, для проведения хоккейного матча организаторы увеличили вместимость. Следующий хоккей запланирован на стадионе на 22 декабря. Тогда должны встретится СКА и ЦСКА.

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