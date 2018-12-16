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16.12.18 / 13:27 Новости / Россия и мир / Экономика

США могут обогнать Россию по экспорту нефти в 2020 году

А также лишить лидерства Саудовскую Аравию

нефть пермьЭкспорт нефти США может составить 5 млн баррелей в сутки к сентябрю 2020 года, а к концу года превысить эту отметку, тогда как российский экспорт сохранится на этом уровне. Об этом в воскресенье передает ТАСС со ссылкой на прогноз IHS Markit.

При этом в целом экспорт жидких углеводородов из США (включая нефть, нефтепродукты и газовый конденсат) к концу следующего года может превысить 10 млн баррелей в сутки, полагают эксперты. Если это произойдет, Саудовская Аравия потеряет лидерство по этому показателю. По оценкам IHS Markit, экспорт страны сохранится на уровне 9 млн баррелей в сутки на протяжении этого периода.

Добавим, Россия, США и Саудовская Аравия – одни из крупнейших производителей нефти в мире. По данным Международного энергетического агентства, на их долю приходится 40% всей мировой добычи. Согласно оценкам IHS Markit, Россия, США и Саудовская Аравия получают до $280 млрд в год каждая от продажи нефти, уточняет агентство. Однако в структуре ВВП у США нефтяные доходы занимают около 1%, у России — 19%, а у Саудовской Аравии — 35%.

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