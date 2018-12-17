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17.12.18 / 19:01 Новости / Россия и мир / Рынки

Московская биржа закрылась в красной зоне

Индекс Мосбиржи 2359,13; индекс РТС 1113,44

Фото АБН

Торги понедельника на Московской бирже закрылись на понижении. Индекс Мосбиржи опустился на 0,28% до 2359,13; индекс РТС опустился на 0,27% до 1113,44 пункта.

Как пишет старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова, рубль на протяжении дня немного укреплялся в парах с иностранными валютами, к вечеру начал чуть отступать, но очень робко и скромно. «Однако если вечер будет бурным за счет новой «медвежьей» активности в нефти и на биржах, рублю не устоять. Вероятный диапазон движения на вторник по паре доллар/рубль составляет 66,55-67,25, евро/рубль – 75,50-76,30», — говорит Бодрова.

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